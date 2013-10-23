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Трое детей пострадали во время гастролей цирка в Барановичах

23 октября 2013 09:28
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Новости Беларуси. Цирк приехал в Барановичи с гастролями. Инцидент произошел во время антракта. На качелях, где находились трое детей, оборвался трос.

Дети – две 12-летние девочки и 7-летний мальчик – упали на землю. Их доставили в больницу. После осмотра мальчика отпустили домой. Девочек пришлось госпитализировать. Как сообщает БЕЛТА, сейчас они находятся на лечении в травматологическом отделении лечебного учреждения.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Ход проведения проверки находится на контроле у прокуратуры, которая в свою очередь даст оценку соблюдения законодательства при эксплуатации аттракционов цирком-шапито.

# происшествия # Цирк

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