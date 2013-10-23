Трое детей пострадали во время гастролей цирка в Барановичах

Новости Беларуси. Цирк приехал в Барановичи с гастролями. Инцидент произошел во время антракта. На качелях, где находились трое детей, оборвался трос.

Дети – две 12-летние девочки и 7-летний мальчик – упали на землю. Их доставили в больницу. После осмотра мальчика отпустили домой. Девочек пришлось госпитализировать. Как сообщает БЕЛТА, сейчас они находятся на лечении в травматологическом отделении лечебного учреждения.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Ход проведения проверки находится на контроле у прокуратуры, которая в свою очередь даст оценку соблюдения законодательства при эксплуатации аттракционов цирком-шапито.