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Полиция Ирландии и Греции ищет семьи девочек, изъятых у цыган

23 октября 2013 09:03
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Новости Европы. В Европе разгорается новый скандал с похищением детей. Полиция Дублина изъяла из цыганской семьи 7-летнюю белокурую девочку с голубыми глазами. На данный момент ребёнок находится на попечении соцработников.

Аналогичное дело расследуют сейчас в Греции. На прошлой неделе из цыганского табора там тоже изъяли маленькую девочку. Полицию привлекла нехарактерная внешность ребенка, и, как установил анализ ДНК, подозрения оказались не напрасны. Ведутся поиски родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пропавшие люди

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