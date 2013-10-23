Полиция Ирландии и Греции ищет семьи девочек, изъятых у цыган

Новости Европы. В Европе разгорается новый скандал с похищением детей. Полиция Дублина изъяла из цыганской семьи 7-летнюю белокурую девочку с голубыми глазами. На данный момент ребёнок находится на попечении соцработников.

Аналогичное дело расследуют сейчас в Греции. На прошлой неделе из цыганского табора там тоже изъяли маленькую девочку. Полицию привлекла нехарактерная внешность ребенка, и, как установил анализ ДНК, подозрения оказались не напрасны. Ведутся поиски родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.