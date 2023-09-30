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Задержан начальник строительной организации, который присваивал деньги, чтобы построить дом дочери

30 сентября 2023 10:38
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Новости Беларуси. Суровое наказание ждет руководителей, злоупотребляющих полномочиями и наживающихся за государственный счет. Правоохранители задержали начальника организации, которая занималась строительно-монтажными работами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан начальник строительной организации, который присваивал деньги, чтобы построить дом дочери-1

Выяснилось, что, пользуясь своим высоким положением, 58-летний мужчина направлял средства не на ремонт административных зданий, а на строительство дома своей дочери.

Задержан начальник строительной организации, который присваивал деньги, чтобы построить дом дочери-4

Сергей Муравский, начальник отдела УБЭП УВД Минской области:
Под предлогом ремонта здания организации похитил товары и материальные ценности на сумму более 10 тысяч рублей, которые в последующем использовал при строительстве дома дочери. Также фигурант перечислил более 45 тысяч рублей на счет частной организации за аренду экскаватора, работы которым на объекте не проводились.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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