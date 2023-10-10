Труп беженца обнаружили на границе с Латвией. Предположительно, это гражданин Шри-Ланки

Наши европейские соседи в очередной раз наглядно продемонстрировали, что представляют собой их демократия и «миролюбивая политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одну жертву латвийского гостеприимства обнаружили накануне полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе.

С начала года это уже седьмой подобный случай, зафиксированный на границе с Латвией. Многочисленные факты гибели беженцев на границе, зверства европейских силовиков по отношению к иностранцам – Европа обнажила свое истинное лицо. Однако обо всех этих преступлениях мировое сообщество продолжает молчать, тем самым поощряя бесчеловечную политику европейских властей.