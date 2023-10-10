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Труп беженца обнаружили на границе с Латвией. Предположительно, это гражданин Шри-Ланки

10 октября 2023 17:20
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Наши европейские соседи в очередной раз наглядно продемонстрировали, что представляют собой их демократия и «миролюбивая политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одну жертву латвийского гостеприимства обнаружили накануне полоцкие пограничники в Верхнедвинском районе.

Труп беженца обнаружили на границе с Латвией. Предположительно, это гражданин Шри-Ланки-1

Труп мужчины, предположительно гражданина Шри-Ланки, находился вблизи калитки в заграждении. Прибывшая к месту следственно-оперативная группа изъяла водительское удостоверение и личные вещи погибшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Труп беженца обнаружили на границе с Латвией. Предположительно, это гражданин Шри-Ланки-4

С начала года это уже седьмой подобный случай, зафиксированный на границе с Латвией. Многочисленные факты гибели беженцев на границе, зверства европейских силовиков по отношению к иностранцам – Европа обнажила свое истинное лицо. Однако обо всех этих преступлениях мировое сообщество продолжает молчать, тем самым поощряя бесчеловечную политику европейских властей.

# Граница # происшествия # Фотофакт

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