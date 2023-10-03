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В Минске произошёл пожар на улице Народной

03 октября 2023 14:04
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Новости Беларуси. Пожар произошел сегодня, 3 октября, в одном из минских жилых домов в Заводском районе, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Около полудня в диспетчерскую службу МЧС о возгорании на улице Народной сообщил очевидец.

В Минске произошёл пожар на улице Народной-1

Прибывшие на место ЧП спасатели поднялись в горящую квартиру. Там обнаружили двух пожилых супругов – 95-ти и 100 лет. Их вынесли на улицу и передали медикам. Кроме того, с помощью лестницы спасли трех девушек. За считаные минуты пожарные погасили огонь.

В Минске произошёл пожар на улице Народной-4

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в квартире на втором этаже. Эвакуация жителей не потребовалась.

# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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