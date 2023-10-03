В Минске произошёл пожар на улице Народной

Новости Беларуси. Пожар произошел сегодня, 3 октября, в одном из минских жилых домов в Заводском районе, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Около полудня в диспетчерскую службу МЧС о возгорании на улице Народной сообщил очевидец.

Прибывшие на место ЧП спасатели поднялись в горящую квартиру. Там обнаружили двух пожилых супругов – 95-ти и 100 лет. Их вынесли на улицу и передали медикам. Кроме того, с помощью лестницы спасли трех девушек. За считаные минуты пожарные погасили огонь.