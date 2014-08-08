Три трупа мужчин обнаружили 7 августа за МКАД в лесу

Новости Беларуси. Три тела обнаружили 7 августа за Минской кольцевой дорогой. Они находились в лесу, одному из погибших было 35 лет, двум другим по 26. Эксперты не нашли признаков телесных повреждений, зато обнаружили следы от многочисленных инъекций. Рядом валялись шприцы.

Возможно, смерть наступила в результате употребления наркотиков. Картину прояснит ряд судебно-медицинских экспертиз. Известно, что погибшие жили в деревне Королев Стан, постоянной работы не имели. Есть данные, что они и ранее употребляли наркотики. Именно наболевшая тема наркомании стала лейтмотивом на коллегии Следственного комитета 8 августа, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

В текущем году значительно выросло количество совершенных преступлений в сфере наркооборота. Если в прошлом году количество таких преступлений увеличилось на 19%, то в текущем году уже больше 70%. А таких преступлений, которые относятся к категории особо тяжких, возросло количество на 223%, а в отдельных регионах (Гродненский) количество таких преступлений увеличилось почти в 5 раз. Среди подростков количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков увеличилось в 6 раз.