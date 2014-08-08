Цнянское водохранилище: компания избила семейную пару. Молодой человек в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. Компания молодых людей – пять парней и три девушки – явно что-то не поделили с молодой семейной парой. Конфликт перерос в драку, в результате которой 23-летний минчанин получил серьезные травмы внутренних органов. Его супруга серьезно не пострадала.



Все произошло 2 августа, около часа ночи на берегу Цнянского водохранилища (напротив дома 3 по улице Мирошниченко).

ГУВД Мингорисполкома:

По имеющимся данным в избиении принимали участие четверо парней, которые после произошедшего скрылись. Вместе с ними ретировались и не принимавшие непосредственное участие в инциденте остальные участники компании. В этой связи сотрудниками уголовного розыска ГУВД и Советского РУВД для проверки на причастность к причинению телесных повреждений потерпевшему устанавливаются личности парней, которых зафиксировали камеры наблюдения в районе происшествия.

Возраст розыскиваемых – 18-23 года.

Один из молодых людей (плотного телосложения, рост около 165 см) на спине в области лопатки – повреждения в виде царапин. Остальные парни худощавого телосложения, рост 175-185 см. Три девушки из этой компании передвигались на велосипедах.



ГУВД Мингорисполкома:

Свидетелей происшествия, а также всех, кто может помочь в установлении личностей молодых людей, просьба сообщить о себе по телефонам 8-(017)-200-60-36, 8-(033)-635-71-89, 8-(029)-356-02-02.

К сожалению, это далеко не первый случай в Беларуси, когда молодые люди пытаются решать конфликтные ситуации с помощью кулаков.

Напомним, весной в Гомеле хулиганы, среди которых была девушка, с особой жестокостью избили двух мужчин.

Все началось на крыльце одного из баров города. В полчетвертого ночи мужчины сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание: «почему те в столь позднее время находятся в питейном заведении?». Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой. Подробности драки стали известны благодаря камере наружного наблюдения (смотрите видео). Избиение запечатлено в деталях. Били цинично и жестоко, а когда один из мужчин потерял сознание, хулиган стянул с него куртку, забрал из карманов деньги и мобильный телефон. Закончив разборку, компания уехала на такси, оставив пострадавшего лежать на крыльце.