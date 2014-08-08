Гродно: В День ВДВ пьяный десантник одну девушку ограбил, другую - изнасиловал

Новости Беларуси. В День ВДВ 21-летний бывший десантник из Гродно буквально за полчаса ограбил одну девушку и изнасиловал другую.

Ночью 3 августа в УВД Гродно позвонила девушка и заявила о краже мобильного телефона в районе улицы Доватора.

Особые приметы хулигана она смогла назвать без труда: сопротивляясь, девушка расцарапала лицо нетрезвому молодому человеку в тельняшке и голубом берете.

Милиция задержала парня через полчаса после звонка. Однако этого времени горе-десантнику оказалось достаточно, чтобы совершить еще одно преступление.

В районе улицы Котовского парень, угрожая, изнасиловал девушку.

Пострадавшая обратилась в милицию, где назвала приметами одежду и травмы, которые совпадали с полученными им ранее в ту ночь.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Изнасилование», сообщил представитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Михаил Кузнецов.

Первая статья предусматривает лишение свободы сроком от 2 до 6 лет, вторая - от 3 до 7.

К слову, для гродненцев эта криминальная история - не единственная на неделе. 6 августа в центре Гродно мужчина открыл стрельбу по людям из пневматического пистолета (см.видео).