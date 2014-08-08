2-летняя девочка погибла, выпав из окна 4-го этажа в Жлобине

Новости Беларуси. Двухлетняя девочка упала в клумбу с цветами и на момент прибытия скорой еще была жива. К несчастью, спасти малютку не удалось. Травмы оказались слишком серьезными...

По словам мамы, она ненадолго вышла на кухню.

В это время девочка вскарабкалась на прогулочную коляску, которая стояла у окна, потом на подоконник. Створка окна была распахнута настежь, девочка оперлась на москитную сетку и сорвалась вниз.

Неделю назад беспечность родителей стала причиной аналогичной трагедии в Сморгони.

В тот злополучный день двухлетний мальчик и его трехлетний брат остались дома одни. Их папа был на работе, а мама, уложив детей спать, ушла на прием к врачу. Малыши, очевидно, проснулись и захотели поиграть. Старшему брату удалось распахнуть окно, оставленное на режиме проветривания, а младший выглянул наружу. Одно неловкое движение... и малыш сорвался вниз. От травм, полученных при падении, ребенок скончался в больнице.

Напомним, минувшей весной в Гомеле из-за отцовской невнимательности погиб пятилетний мальчик, он утонул в очистном коллекторе.

Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.