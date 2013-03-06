Три офицера получили в Беларуси пенсию на 450 млн рублей незаконно

Новости Беларуси. Бывшие морские офицеры обвели вокруг пальца военные комиссариаты России, Беларуси и Украины. В течение 14 лет предприимчивые махинаторы получали военные пенсии в трех странах. Преступная схема открылась, когда белорусские военнослужащие начали создавать единую базу данных. Выяснилось, что в одной только нашей стране аферисты незаконно получили почти полмиллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бурную деятельность моряки развернули в украинском Севастополе. Уроженца Могилевщины и россиянина сдружил военно-морской флот. Один – кадровик, второй – финансист. Этот идеальный тандем и положил начало махинациям длиной в 14 лет. С видом на жительство в России проблему решили просто – россиянин прописал в свой отчий дом друга из синеокой. Также поступил и белорус. В Украине, где служили моряки, они получили служебные квартиры и, соответственно, по еще одной прописке. Свои личные дела люди в погонах состряпали в трех экземплярах. В конце 90-х электронной базы данных личного состава у военных не было. Чтобы начислить пенсию офицерам, было достаточно их личных дел.

Жанна Борисенко, заместитель начальника отдела по Могилевской области Управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Это уникальный случай, во-первых суммы большие, во-вторых длительность. Здесь предприимчивые офицеры воспользовались развалом Советского союза. Сейчас введены в Министерстве обороны и другие силовые структуры компьютеризированный учет, и это исключено.

Пенсионные фонды трех стран исправно платили деньги мошенникам. Ни одна ревизия не выявила фальсификацию документов. И только белорусские военные, когда приступили к созданию единой электронной базы личного состава, буквально схватились за голову. Сумма пенсий бывших морских офицеров, полученная нелегальным путем, в одной только Беларуси превысила 450 миллионов рублей.

Владимир Короткевич, начальник группы пенсионного обеспечения Военного комиссариата Могилевской области:

Документы сделаны на профессиональном уровне. Расчетная книжка - оригинальная, достали бланки. Такого не было в истории вооруженных сил, первый раз такое. Эти люди запятнали честь офицера. С такими званиями, должностями.

Сейчас белорусские военные направляют запросы и в другие страны бывшего Союза. Никто не дает гарантии, что мошенники не засветились где-то еще. В соседних же странах уголовные дела на них пока не заведены.

Могилевские правоохранители готовят к отправке уголовные дела российским и украинским коллегам. Без этих документов задержание мошенников не представляется возможным. В случае, если их вина будет доказана, бывшим морским офицерам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.