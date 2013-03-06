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2-летний мальчик умер в Гомеле, подавившись зерном граната

06 марта 2013 06:48
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Новости Беларуси. Трагедия в гомельской семье произошла  в минувшую субботу. Очищенный от кожуры плод граната дали мальчику его родители, после чего ребенок подавился зернышком.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления следственного комитета по Гомельской области (в интервью «Комсомольской правде»):
Железнодорожный районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти малолетнего. Судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии путем закрытия дыхательных путей зерном граната.

Напомним, неделю назад в Гомеле молодая мама буквально на пять минут оставила ребёнка без присмотра. За это время её двухлетняя дочь взяла со стола градусник и прокусила его. Малышку оперативно доставили в больницу, её здоровью, к счастью, ничего не угрожает.

В феврале на общей кухне общежития в Мозыре чуть не сгорела 2-летняя девочка. Крик дочери услышала мама. Она потушила горящую одежду и вызвала скорую помощь.

# происшествия # Гибель детей

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