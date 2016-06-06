МЧС о пожаре на «Гродно Азот»: «Угрозы для работников предприятия и жителей города нет»

Новости Беларуси. ЧП на предприятии «Гродно Азот». На месте весь день работали спасатели и медики. По предварительной информации, при проведении работ произошло попадание искры на химическое вещество. В результате реакции, по словам очевидцев, в одном из цехов распространился токсичный дым. Смертельное отравление парами получили двое рабочих. Еще двое в больнице.

По факту происшествия на «Гродно Азот» Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Служебная халатность», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета Республики Беларусь, проводится осмотр как наружной территории, так и осмотр цеха. Проводится работа с лицами, которые отвечали за производство работ, а также производили их.

Виталий Новицкий, помощник министра – пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Сразу же после поступления сообщения об инциденте в одном из цехов «Гродно Азот» к месту было направлено более 15 единиц спасательной техники. В настоящее время причины произошедшего выясняются. Угрозы для работников предприятия и жителей города нет.