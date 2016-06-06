Две крупные аварии в Солигорском районе: погиб водитель одного из авто

Новости Беларуси. Сразу двумя крупными авариями отметились выходные в Солигорском районе. Вблизи четвертого рудоуправления 32-летний водитель за рулем Audi выехал на встречную и лоб в лоб столкнулся с другим авто. Трагический момент попал в объектив видеорегистратора.

От сильного удара обе машины превратились на металлолом. К сожалению, на месте ДТП погиб водитель встречной машины. 54-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сиденье, доставлена ​​в больницу. Серьезно пострадал и вероятный виновник аварии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Обстоятельства аварии определять следователи.

Примерно в это же время в аварию попали водитель легковушки и байкер. Дорожное происшествие произошло в селе Кулаки. Как стало известно, 57-летний мужчина, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил путь 19-летнему мотоциклисту. В результате столкновения авто и двухколесного транспортного средства оба водителя попали в больницу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.