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ЧП на «ГродноАзот»: двое рабочих погибли из-за отравления ядовитыми парами

06 июня 2016 13:33
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Новости Беларуси. Срочные сообщения в эти минуты приходят из Гродно. Чрезвычайное происшествие произошло на заводе «ГродноАзот». На месте работают спасатели и медики. Сообщение о задымлении поступило около часа дня.

По предварительной информации, при проведении работ произошло попадание искры на химическое вещество. Смертельное отравление парами получили двое рабочих. Еще двое госпитализированы. Сотрудники МЧС подавали воду на охлаждение. Причины произошедшего выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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