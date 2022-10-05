Возле латвийской границы из-за колючей проволоки погибло ещё одно животное

Животному удалось перейти из Латвии в нашу страну, однако выпутаться из европейской Спирали Бруно оно так и не сумело. Труп был найден вблизи белорусской-латвийской границы. С сентября 2021 года пограничные заграждения ЕС стали причиной гибели более трех десятков диких животных. Несмотря на призывы зоозащитников остановить строительство колючих заборов, ни Варшава, ни Рига, ни Вильнюс не отказались от своих планов.