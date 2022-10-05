Прямой эфир

Возле латвийской границы из-за колючей проволоки погибло ещё одно животное

05 октября 2022 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из-за европейской колючки на границе продолжают гибнуть животные. Накануне Полоцкий погранотряд обнаружил павшего лося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле латвийской границы из-за колючей проволоки погибло ещё одно животное-1

Животному удалось перейти из Латвии в нашу страну, однако выпутаться из европейской Спирали Бруно оно так и не сумело. Труп был найден вблизи белорусской-латвийской границы. С сентября 2021 года пограничные заграждения ЕС стали причиной гибели более трех десятков диких животных. Несмотря на призывы зоозащитников остановить строительство колючих заборов, ни Варшава, ни Рига, ни Вильнюс не отказались от своих планов.

# Животные # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При пожаре в Минске погибли отец и 5-летний сын. Двухмесячный малыш в реанимации
04 октября 2022 19:08

При пожаре в Минске погибли отец и 5-летний сын. Двухмесячный малыш в реанимации

Audi сбила женщину на проспекте Газеты «Правда» в Минске
04 октября 2022 14:31

Audi сбила женщину на проспекте Газеты «Правда» в Минске

Под Минском столкнулись погрузчик, автобус и легковой автомобиль
04 октября 2022 07:30

Под Минском столкнулись погрузчик, автобус и легковой автомобиль