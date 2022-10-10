В Витебске работники обворовывали собственное предприятие на 200 тысяч рублей

Новости Беларуси. Четверо должностных лиц одной из строительных организаций Витебска предстанут перед судом за крупное хищение. На протяжении нескольких месяцев вместе с сообщниками из коммерческой структуры они обворовывали собственное предприятие, предоставляя фиктивные документы о поставках материалов и канцелярских принадлежностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бухгалтерия исправно оплачивала отсутствующий товар. Деньги переводились на счет поставщика. После участники схемы делили средства между собой, где у каждого был свой процент. Многочисленные факты финансовых махинаций раскрыты сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями.