В Витебске работники обворовывали собственное предприятие на 200 тысяч рублей
Новости Беларуси. Четверо должностных лиц одной из строительных организаций Витебска предстанут перед судом за крупное хищение. На протяжении нескольких месяцев вместе с сообщниками из коммерческой структуры они обворовывали собственное предприятие, предоставляя фиктивные документы о поставках материалов и канцелярских принадлежностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бухгалтерия исправно оплачивала отсутствующий товар. Деньги переводились на счет поставщика. После участники схемы делили средства между собой, где у каждого был свой процент. Многочисленные факты финансовых махинаций раскрыты сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями.
Максим Барановский, начальник отдела УБЭП УВД Витебского облисполкома:
В результате махинаций строительной организации причинен ущерб в размере более 200 тысяч рублей. В отношении фигурантов преступной схемы прокуратурой области возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.