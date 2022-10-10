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В Витебске работники обворовывали собственное предприятие на 200 тысяч рублей

10 октября 2022 08:37
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Новости Беларуси. Четверо должностных лиц одной из строительных организаций Витебска предстанут перед судом за крупное хищение. На протяжении нескольких месяцев вместе с сообщниками из коммерческой структуры они обворовывали собственное предприятие, предоставляя фиктивные документы о поставках материалов и канцелярских принадлежностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске работники обворовывали собственное предприятие на 200 тысяч рублей-1

Бухгалтерия исправно оплачивала отсутствующий товар. Деньги переводились на счет поставщика. После участники схемы делили средства между собой, где у каждого был свой процент. Многочисленные факты финансовых махинаций раскрыты сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями.

В Витебске работники обворовывали собственное предприятие на 200 тысяч рублей-4

Максим Барановский, начальник отдела УБЭП УВД Витебского облисполкома:
В результате махинаций строительной организации причинен ущерб в размере более 200 тысяч рублей. В отношении фигурантов преступной схемы прокуратурой области возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

# Мошенничество # происшествия # Максим Барановский # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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