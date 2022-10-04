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При пожаре в Минске погибли отец и 5-летний сын. Двухмесячный малыш в реанимации

04 октября 2022 19:08
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Новости Беларуси. На пожаре в квартире по проспекту Газеты «Звязда» погибли отец и сын, еще один ребенок – двухмесячный малыш – в реанимации, рассказал в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При пожаре в Минске погибли отец и 5-летний сын. Двухмесячный малыш в реанимации-1

О возгорании сообщил прохожий. В течение пяти минут спасатели прибыли по адресу. Они вынесли из квартиры мужчину и детей. Двоих человек не удалось спасти. Двухмесячный малыш остается без сознания в больнице. Супруга погибшего мужчины находилась у соседей.

При пожаре в Минске погибли отец и 5-летний сын. Двухмесячный малыш в реанимации-4

На месте происшествия работают следователи, работники МЧС, опрашиваются очевидцы пожара.

# Пожар в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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