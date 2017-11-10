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Трагедия в Несвижском районе: жена зарезала мужа во время ссоры

10 ноября 2017 16:00
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Новости Беларуси. В Несвижском районе жена во время ссоры убила мужа – ударила его ножом в грудь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ранение оказалось смертельным, 68-летний мужчина умер на месте.

Трагедия в Несвижском районе: жена зарезала мужа во время ссоры-1

Артем Лавриенко, главный эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз  Республики Беларусь по Минской области:
Экспертами с места происшествия изъяты нож, следы рук, мобильный телефон, одежда подозреваемой, одежда потерпевшего. В целях установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, следователем назначен комплекс экспертиз: медико-криминалистическая, дактилоскопическая, биолого-генетическая, медицинская и экспертиза холодного оружия.

Трагедия в Несвижском районе: жена зарезала мужа во время ссоры-4

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Артем Лавриенко

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