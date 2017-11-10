УВД: в Кобрине задержали россиянина, подозреваемого в педофилии

Новости Беларуси. В Беларуси задержали жителя Брянска, которого подозревают в растлении двух школьниц из Кобрина.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, 25-летний мужчина в социальных сетях познакомился с двумя девочками, которым было 12 и 13 лет.

Россиянин переписывался с несовершеннолетними, присылал им порнографию и вел беседы на темы сексуального характера.

Летом 2017 года мужчина приехал в Кобрин, купил алкоголь и пригласил девочек в квартиру, которую он снял. Там россиянин вступил в половую связь с обеими школьницами.

Мужчину задержали. В ноутбуке, изъятом у него, обнаружено около терабайта детской порнографии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «развратные действия».