Трагедия на трассе Москва-Минск

Три гражданина Беларуси погибли, восемь получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Смоленской области России. Авария произошла 28 марта около 4 часов утра на трассе Москва-Минск. Водитель микроавтобуса Mercedes, который вез из московского аэропорта, вернувшихся из Египта, белорусских граждан, не справился с управлением и врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги. В результате столкновения 38-летний водитель микроавтобуса и две его пассажирки 44 и 48 лет скончались на месте. Восемь остальных пассажиров, в числе которых 5 женщин, двое мужчин и 4-летняя девочка, получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы в центральную районную больницу.