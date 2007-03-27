Гарантии безопасности полетов в Сомали нет

Самолет Ил-76, выполнявший полет по маршруту Могадишо-Джибути, при взлете 23 марта 2007 года был обстрелян.

Боевики-исламисты выпустили с земли три ракеты, одна попала в крыло. На борту находилось 11 специалистов, которые занимались починкой самолета подбитого в Могадишо ранее, 9 марта. Окончательное решение о том, как поступить с оборудованием этого самолета, - вывозить или нет - пока не принято. Вообще белорусские самолеты Ил-76 выполняют в Сомали рейсы по линии гуманитарной мисси ООН. Руководство департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси вылетело в Сомали. Создана комиссия по расследованию гибели экипажа и персонала. МИД Беларуси направило сообщение правительствам Сомали, Уганды и Эфиопии, представительства Африканского союза с просьбой оказать содействие в обеспечении миротворцами безопасного коридора для вылета транспортного средства из аэропорта Могадишо.

:Он любил жить, но еще больше - летать. За 10 лет бортоператор Игорь Грезь побывал почти во всех "горячих" точках. Его экипаж летал в Ирак, Афганистан, Африку. Доставлял гуманитарные грузы на Филиппины. Последний рейс Могадишо-Джибути-Минск стал роковым. 31-летнего летчика в полет по воле судьбы отправил собственный отец.

Сейчас совместно со страховыми компаниями уточняются суммы выплат авиакомпании "Трансавиаэкспорт" семьям погибших и за пострадавшую технику. Авиакомпания прекратила полеты в Сомали, и возобновятся они только после получения полных гарантий безопасности для специалистов и техники.

Тела погибших летчиков, возможно, привезут в Минск уже в среду.