Колёса, просевшие от тяжести груза, выдали контрабандистов

Крупную партию контрабандного товара задержали Гродненские таможенники на белорусско-польской границе.Предприимчивые жители города над Нёманом пытались незаконно ввести на нашу территорию через таможенный пункт пропуска "Брузги" одежду и продукцию хозяйственного потребления на общую сумму около 30 тысяч долларов США. Чтобы уйти от уплаты необходимых таможенных пошлин, нарушители законодательства пытались воспользоваться "зелёным" каналом на границе, который даёт право проезда без досмотра. При этом в декларации весь перевозимый товар был указан, как вещи для личного пользования. Подозрение у сотрудников таможни вызвал большой вес микроавтобуса и просевшие от тяжести колёса.