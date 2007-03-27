В Мозыре совершен очередной поджог культового здания

На этот раз злоумышленник пытался уничтожить католический костел XVIII века.Сообщение о возгорании поступило минувшей ночью. Прибывшие на место сотрудники МЧС, обнаружили горящую ветошь, которая была вброшена в здание через разбитые стекла. Лишь благодаря тому, что она попала на бетонный пол, пламя не перекинулось на утварь. Как сообщили в УВД Гомельской области, по подозрению в причастности к этому преступлению задержан местный школьник, который сам себя назвал сатанистом. Сотрудники милиции не исключают, что он может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Напомним, что в начале декабря минувшего года в Мозыре уже горел православный храм.