Только с августа грибами отравились более 20 минчан. Как обезопасить себя от проблем со здоровьем?

Новости Беларуси. Только с августа грибами отравились более 20 минчан. Причем большинство случаев специалисты связывают именно с неправильной кулинарной обработкой даров леса.

Горожане рискуют попасть в ловушку на каждом шагу. Большинство минчан, получивших отравление в 2015 году, собирали грибной урожай на несанкционированных рынках. А там, что называется, как повезет. В корзине покупателя может оказаться и бледная поганка по соседству с боровиком.

Инна Лаптенок, покупатель:

Бабка продает ведерко грибов, белых. Она ложных боровичков собрала. Я говорю, чтобы забирала эти грибы, а то потравит людей.

Специалисты советуют отправляться за покупками на организованные рынки. Здесь овощи, грибы и ягоды проходят строгую проверку. Безопасность для покупателей гарантирована.

Прежде, чем попасть на прилавок, грибы проверяют в лаборатории. Продукцию тестируют на содержание радионуклидов. К слову, в 2015 году антирейтинг по содержанию вредных веществ возглавили грибы, привезенные из Гомельской и Могилевской областей.

Анна Варочкина, ведущий ветврач лаборатории ветсанэкспертизы ГУ «Мингорветстанция»:

Их обработку надо производить не откладывая. Должны обрабатываться грибы в течение 2-4 часов.

Покупай, но проверяй. В основном люди травятся не поганками, а вполне съедобными грибами. И чтобы семейный ужин не обернулся трагедией, нужно покупать исключительно молодые лесные дары и правильно проводить кулинарную обработку.

А вот старому грибу с плесенью и лабораторная экспертиза не нужна. Боровики, подосиновики и лисички, которые выглядят, что называется, невкусно, лучше покупателям не брать. Грибы должны быть чистыми и целыми.

Юлия Кувшинова, исполняющий обязанности заведующего отделением гигиены питания отдела гигиены ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Не следует покупать на рынках грибы, которые закупорены в герметичную тару в домашних условиях, солянки грибные. И, конечно же, не стоит покупать грибы и такие закатки в местах несанкционированной торговли.

Лисичкам, боровикам и подберезовикам в этом сезоне на отечественном рынке составляют конкуренцию и шампиньоны. Но спрос с них такой же. Вот целое портфолио.

Мария Голенко, продавец:

Шампиньоны, кажется, постненькие грибы, а эти такие сытные, ароматные.

Грибной сезон в столице начался полтора месяца назад. За это время отравиться успели 23 человека. И чтобы частные случаи не переросли в эпидемию, за грибным ассортиментом ежедневно следят специалисты санитарных служб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.