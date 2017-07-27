Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника
Новости Беларуси. В Витебской области погиб пятилетний мальчик: он попал под колеса кормораздатчика. Детская шалость либо невнимательность водителя. Теперь основные версии отрабатывает Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Моржеедова, председатель Бабинического сельского совета:
Ребенок играл, готовился пойти в школу. Его буквочки, он учился писать. Осталась на месте трагедии.
Тимофей мечтал поскорее пойти в школу. В августе мальчику исполнилось бы шесть лет. В то, что случилось вечером 26 июля, в деревне Осипенки Лиозненского района поверить не могут до сих пор.
Пятилетний Тима попал под колеса полуприцепа-кормораздатчика. Мальчик погиб на месте.
Зоя Тихонова, житель деревни Осипенки (Лиозненский район):
Я вышла, мама, бабушка плачет, валяется. Тимка упал с трактор.
19-летний тракторист – дядя погибшего малыша. Беды, как говорят, ничего не предвещало. Водитель перед работой решил заехать на ужин к сестре своей жены. Перед выездом на ферму к парню подошли племянники. 5-летний Тима и его семилетний брат просились на борт трактора, но молодой человек отказал.
Уже в дороге водителю позвонили родственники, сказав, что младший из мальчиков все же ухватился за кормораздатчик. Остановившись, парень осмотрел прицеп, однако ребенка обнаружил.
В поисках племянника он поехал обратно по тому же маршруту. Бездыханное тело мальчика лежало на обочине.
Ольга Моржеедова, председатель Бабинического сельского совета:
Хорошая семья, порядочная. Было двое мальчишек, двое деток. Ждут рождения третьего ребенка. Мы все знаем эту семью, знаем тракториста, который также попал в беду. Это страшная трагедия.
На месте ДТП весь вечер работали эксперты. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.
Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Уточняются все нюансы: был ли виноват водитель, что не убедился в том, что на транспортном средстве находится ребенок, либо это беспечность ребенка, который в последний момент запрыгнул на прицепное устройство и впоследствии упал под колеса прицепа.
Если брать статистику по несчастным случаям, то именно ДТП забирают больше всего детских жизней. Только с начала года травмы на дорогах страны получили более 120 детей, 8 ребят погибли.