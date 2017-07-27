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Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника

27 июля 2017 16:31
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Новости Беларуси. В Витебской области погиб пятилетний мальчик: он попал под колеса кормораздатчика. Детская шалость либо невнимательность водителя. Теперь основные версии отрабатывает Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Моржеедова, председатель Бабинического сельского совета:
Ребенок играл, готовился пойти в школу. Его буквочки, он учился писать. Осталась на месте трагедии.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-1

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу. В августе мальчику исполнилось бы шесть лет. В то, что случилось вечером 26 июля, в деревне Осипенки Лиозненского района поверить не могут до сих пор.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-4

Пятилетний Тима попал под колеса полуприцепа-кормораздатчика. Мальчик погиб на месте.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-7

Зоя Тихонова, житель деревни Осипенки (Лиозненский район):
Я вышла, мама, бабушка плачет, валяется. Тимка упал с трактор.

19-летний тракторист – дядя погибшего малыша. Беды, как говорят, ничего не предвещало. Водитель перед работой решил заехать на ужин к сестре своей жены. Перед выездом на ферму к парню подошли племянники. 5-летний Тима и его семилетний брат просились на борт трактора, но молодой человек отказал.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-10

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-12

Уже в дороге водителю позвонили родственники, сказав, что младший из мальчиков все же ухватился за кормораздатчик. Остановившись, парень осмотрел прицеп, однако ребенка обнаружил.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-15

В поисках племянника он поехал обратно по тому же маршруту. Бездыханное тело мальчика лежало на обочине.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-18

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-20

Ольга Моржеедова, председатель Бабинического сельского совета:
Хорошая семья, порядочная. Было двое мальчишек, двое деток. Ждут рождения третьего ребенка. Мы все знаем эту семью, знаем тракториста, который также попал в беду. Это страшная трагедия.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-23

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-25

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-27

На месте ДТП весь вечер работали эксперты. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника-30

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Уточняются все нюансы: был ли виноват водитель, что не убедился в том, что на транспортном средстве находится ребенок, либо это беспечность ребенка, который в последний момент запрыгнул на прицепное устройство и впоследствии упал под колеса прицепа.

Если брать статистику по несчастным случаям, то именно ДТП забирают больше всего детских жизней. Только с начала года травмы на дорогах страны получили более 120 детей, 8 ребят погибли.

# происшествия # Сергей Ковалкин # Татьяна Ревизоре # Станислав Соловей # Гибель детей

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