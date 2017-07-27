Тимофей мечтал поскорее пойти в школу: под Лиозно тракторист насмерть сбил своего 5-летнего племянника

Новости Беларуси. В Витебской области погиб пятилетний мальчик: он попал под колеса кормораздатчика. Детская шалость либо невнимательность водителя. Теперь основные версии отрабатывает Следственный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ольга Моржеедова, председатель Бабинического сельского совета:

Ребенок играл, готовился пойти в школу. Его буквочки, он учился писать. Осталась на месте трагедии.

Тимофей мечтал поскорее пойти в школу. В августе мальчику исполнилось бы шесть лет. В то, что случилось вечером 26 июля, в деревне Осипенки Лиозненского района поверить не могут до сих пор.

Пятилетний Тима попал под колеса полуприцепа-кормораздатчика. Мальчик погиб на месте.

Зоя Тихонова, житель деревни Осипенки (Лиозненский район):

Я вышла, мама, бабушка плачет, валяется. Тимка упал с трактор. 19-летний тракторист – дядя погибшего малыша. Беды, как говорят, ничего не предвещало. Водитель перед работой решил заехать на ужин к сестре своей жены. Перед выездом на ферму к парню подошли племянники. 5-летний Тима и его семилетний брат просились на борт трактора, но молодой человек отказал.

Уже в дороге водителю позвонили родственники, сказав, что младший из мальчиков все же ухватился за кормораздатчик. Остановившись, парень осмотрел прицеп, однако ребенка обнаружил.

В поисках племянника он поехал обратно по тому же маршруту. Бездыханное тело мальчика лежало на обочине.

Ольга Моржеедова, председатель Бабинического сельского совета:

Хорошая семья, порядочная. Было двое мальчишек, двое деток. Ждут рождения третьего ребенка. Мы все знаем эту семью, знаем тракториста, который также попал в беду. Это страшная трагедия.

На месте ДТП весь вечер работали эксперты. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.