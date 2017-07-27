Деда, деда, мать упала: в Клецком районе во время грозы погибла женщина
Новости Беларуси. На Минщине ликвидируют последствия недавней стихии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пострадали юго-западные районы области: ветер повалил деревья, сорвал крыши домов и линии электропередач, зафиксированы подтопления. По мнению синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится и в ближайшее время. Людей просят быть внимательными и не пренебрегать правилами безопасности, особенно во время грозы.
Подтопленные поля, перебои с электричеством, поврежденные ветром крыши.
Среди наиболее пострадавших от стихии районов на Минщине – Слуцкий, Борисовский, Минский. Не обошла непогода и Клецкий.
В деревне Руда весь свой гнев природа направила на «старожилов» – высоченные тополя. Видимо, деревьям не раз уже приходилось принимать удар. Не обошлось и сейчас. Иосиф Федорович один из первых понял – это добром не кончится. Первыми не выдержали напряжения розетки.
Иосиф Дрозд, житель деревни Руда:
Погорели. Электрики были, немного там сделали.
Вечер выдался действительно напряженным, его еще долго не забудут. В деревне случилась трагедия – она и стала поводом грустных забот...
Иосиф Дрозд:
Это было где-то в половину шестого, самая гроза началась. Ударила молния, я быстренько надел плащ и думал посмотреть, вдруг хата загорелась или сарай. Я сюда вышел, мальчик плачет: «Деда, деда, мать упала».
Она потрогала тройник в розетке, решила его выдернуть.
Мы прибежали – уже все. Вызвали скорую сразу.
Как ближайшие соседи, они первыми пришли на помощь в тот темный вечер.
Напрасными были и старания медиков: женщине помочь уже было нельзя. Сейчас следствие выясняет причины ее смерти: внешних повреждений от электрического тока не обнаружено. Все станет известно, когда будут готовы результаты экспертиз. И все же забывать об элементарных правилах безопасности во время грозы нельзя.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Если вас непогода застала дома, необходимо закрыть все окна и дери, прекратит разговоры по телефону. Если вас непогода застала на улице, необходимо найти для себя найти убежище – это может быть любое здание.
Когда вы будете двигаться к зданию, не дотрагивайтесь до стен, не находитесь под линиями электропередач.
Точку в этой трагедии поставят специалисты. Жаль одного: человека уже не вернуть.