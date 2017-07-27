«Эта нелепая смерть стала горем для всей нашей деревни»: в Лиозненском районе рассказали о семье мальчика, погибшего под колесами кормораздатчика
Новости Беларуси. В Витебской области погиб шестилетний мальчик: он попал под колеса кормораздатчика. Водитель пояснил, что перед работой наведался к сестре жены. Ее сыновья просились проехаться вместе до фермы, но тракторист им в этом отказал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позже водителю по телефону родственники сказали, что младший из мальчиков все же ухватился за кормораздатчик. Остановившись, мужчина ребенка на прицепе не обнаружил и поехал обратно по тому же маршруту. На обочине он увидел бездыханное тело. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ольга Моржеедова, председатель Бабинического сельского совета:
Хорошая семья, порядочная семья. Было двое мальчишек, двое деток, ждут рождения третьего ребенка. Мы все знаем эту семью, знаем тракториста, который также попал в беду. Это страшная трагедия, это нелепая смерть стала горем для всей нашей деревни, всего нашего сельского совета.
Правоохранители напоминают, что в дни летних каникул родители должны как никогда быть внимательны к детям. Не следует оставлять их без присмотра особенно вблизи дорог, автотранспорта и другой техники.