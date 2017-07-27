«Эта нелепая смерть стала горем для всей нашей деревни»: в Лиозненском районе рассказали о семье мальчика, погибшего под колесами кормораздатчика

Новости Беларуси. В Витебской области погиб шестилетний мальчик: он попал под колеса кормораздатчика. Водитель пояснил, что перед работой наведался к сестре жены. Ее сыновья просились проехаться вместе до фермы, но тракторист им в этом отказал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже водителю по телефону родственники сказали, что младший из мальчиков все же ухватился за кормораздатчик. Остановившись, мужчина ребенка на прицепе не обнаружил и поехал обратно по тому же маршруту. На обочине он увидел бездыханное тело. По данному факту возбуждено уголовное дело.