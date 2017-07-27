Пятилетний мальчик погиб под колесами трактора в Лиозненском районе, за рулем был родной дядя

До происшествия 19-летний водитель кормораздатчика заехал к сестре жены, где двое ее детей – пяти и семи лет – попросили мужчину довезти их на тракторе до фермы. Мужчина отказал племянникам. Однако по дороге обратно тракторист узнал, что младший – пятилетний ребенок все же ухватился за машину. После осмотра прицепа, ребенка на нем не было обнаружено, водитель развернулся и нашел мальчика, погибшего на месте аварии.

Новости Беларуси. В Лиозненском районе ребенок попал под колеса трактора и погиб. Трагедия произошла 26 июля.

По предварительной информации УСК по Витебской области, мальчик упал на дорогу со сцепки трактора, где на него и наехал прицеп.

Как стало известно, в сентябре ребенок собирался пойти в первый класс.

Ольга Моржеедова – председатель Бабинического сельсовета отметила, что это большая трагедия,