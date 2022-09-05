Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев из Сирии

Польское гостеприимство на себе смогли прочувствовать двое граждан Сирии. Они подверглись жесткому избиению в приграничной зоне. Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, которых обнаружили в Свислочском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже выяснилось, что силовики сопредельной страны, применяя грубую физическую силу с использованием дубинок, доставили беженцев к белорусской границе. Там мужчин заставили двигаться через специальный проход в заграждении.