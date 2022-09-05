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Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев из Сирии

05 сентября 2022 10:07
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Польское гостеприимство на себе смогли прочувствовать двое граждан Сирии. Они подверглись жесткому избиению в приграничной зоне. Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, которых обнаружили в Свислочском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев из Сирии-1

Позже выяснилось, что силовики сопредельной страны, применяя грубую физическую силу с использованием дубинок, доставили беженцев к белорусской границе. Там мужчин заставили двигаться через специальный проход в заграждении.

Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев из Сирии-4

Многочисленные гематомы на телах иностранцев подтверждают, что они подвергались физическому истязанию не единожды.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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