Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев из Сирии
Польское гостеприимство на себе смогли прочувствовать двое граждан Сирии. Они подверглись жесткому избиению в приграничной зоне. Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, которых обнаружили в Свислочском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позже выяснилось, что силовики сопредельной страны, применяя грубую физическую силу с использованием дубинок, доставили беженцев к белорусской границе. Там мужчин заставили двигаться через специальный проход в заграждении.
Многочисленные гематомы на телах иностранцев подтверждают, что они подвергались физическому истязанию не единожды.