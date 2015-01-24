Теракт в Мариуполе: 15 человек погибли, около 80 — ранены

Новости Украины. Украинский Мариуполь 24 января утром попал под артиллерийский обстрел. По последним данным, 15 человек погибли, около 80 — ранены. На место трагедии сразу же приехали 15 бригад скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате обстрела повреждены здание детского сада, школа, жилые дома, магазины, рынок, дотла сгорели легковые автомобили.

Ни одна из сторон конфликта ответственность на себя за произошедшее не взяла. Киев утверждает, что обстрел жилых кварталов города устроили ополченцы. Те в свою очередь эти данные опровергают.

На чьей стороне правда, попытаются узнать наблюдатели ОБСЕ. Специальная мониторинговая комиссия уже выехала в Мариуполь. Между тем прокуратура Донецкой области квалифицировала произошедшее, как теракт.