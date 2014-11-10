Теракт в Харькове: во время взрыва в баре пострадали 11 человек

Новости Украины. 10 ноября ночью в центре Харькова прогремел мощный взрыв. Правоохранители уже квалифицировали это происшествие как теракт. Инцидент произошел в местном ночном клубе. Погибших, к счастью, нет. Пострадали 11 человек. Состояние двоих врачи оценивают как критическое.

Жителям украинского Харькова этой ночью было не до сна. Город содрогнулся от взрыва. Он произошел поздно ночью в местном клубе. Бар известен тем, что там собирали помощь для полка «Азов». Это добровольное вооруженное формирование, организованное в мае 2014 года для борьбы с ополченцами Донбасса и находящееся в подчинении у МВД Украины.

По некоторой информации, в тот вечер в ночном баре проходила вечеринка силовиков, вернувшихся с юго-востока Украины. По словам очевидцев, взрывное устройство, начиненное болтами, неизвестные принесли в заведение в пакете и оставили у барной стойки.

Первоначально рассматривалась версия об утечке бытового газа. Однако директор заведения, где все и произошло, сразу назвал ее несостоятельной.

Михаил Озеров, директор рок-паба:

Я считаю, что это был теракт. Дальше покажет следствие. Но конкуренции у бизнеса, конкурентов у этого заведения не было. Нас никто по бизнесу никогда не давил.

Взрыв был такой силы, что в заведении повылетали стекла. Внутри все полностью разрушено. Место трагедии сразу же оцепили правоохранители, а врачи стали оказывать помощь пострадавшим.

Ранения различной степени получили 11 человек. Шестеро все еще остаются в больнице, двое – в крайне тяжелом состоянии. Власти города всем пострадавшим уже пообещали выплатить материальную помощь.

Игорь Терехов, заместитель мэра по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности Харькова:

Все, что необходимо, мы, конечно, будем делать. Мы выезжали на место происшествия, смотрели вместе с правоохранительными органами. Сейчас ведется расследование. Там находится следственная группа. Так как говорит милиция, это действительно террористический акт.

Правоохранительные органы Украины квалифицировали взрыв в харьковском ночном клубе как теракт. Возбуждено уголовное дело. Относительно спокойный город все еще находится в страхе.

А вот население Донецкой области подобную картину видит почти ежедневно. 10 ноября в городе Авдеевка в одном из жилых районов взорвались 7 снарядов. Погибли 4 человека. Еще семеро получили тяжелые ранения. В регионе перебои с электричеством, продуктами питания и связью. И в такой непростой обстановке люди живут каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.