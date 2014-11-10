На рынке «Ждановичи» в Минске погиб мужчина - он провалился в открытый канализационный люк

Новости Беларуси. Роковая скважина. В Минске у входа на рынок «Ждановичи» мужчина провалился в открытый канализационный люк. Глубина его более 10 метров, а исход происшествия – летальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, таких подземных ловушек здесь не мало. Дорога, возле которой находится опасный колодец, соединяет рынок с частным сектором. По словам местных жителей, многие люки открыты уже более 10 лет, и подобные случаи за это время происходили неоднократно.

Очевидец:

Бесхозяйственность. Там люки открыты, вон люк один, вон второй, вон, видите, сами мы накрыли люки, чтобы люди не проваливались.

Александр Виолокин, очевидец:

Бесхозяйственность - она повсюду. Все бьют по хвостам. Обязательно, кто-то провалится и тогда все начинают работать. А как сделать так, чтобы не проваливались?