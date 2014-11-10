Гродно: 14-летний мальчик упал с 10-метровой высоты на опору моста

Новости Беларуси. На Старом мосту в Гродно 9 ноября произошел несчастный случай. Двое детей шли по ревизионному трапу по коммуникациям, проложенным под автомобильным мостом через реку Неман. Один из мальчишек не удержался...

14-летний парень сорвался с высоты 10 метров на железобетонную опору моста.

Его друг по стационарной металлической лестнице спустился туда же и с мобильного телефона вызвал службу МЧС.

Передвигаться при помощи спасателей, не то что самостоятельно, пострадавший был не в состоянии.

У него множественные переломы (плеч и ноги), сотрясение мозга.

Пресс-служба МЧС:

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения зафиксировали пострадавшего мальчика на носилках, после чего спустили ребенка в лодку отделения водолазно-спасательной службы, которая доставила пострадавшего к берегу. Его друг при помощи спасательной косынки также был спущен в лодку МЧС и доставлен на берег.

После оказания первой помощи работником медицинской службы пожарного аварийно – спасательного отряда МЧС совместно с бригадой «103» мальчика госпитализировали в больницу.

Состояние ребенка тяжелое.

К слову, Старый мост получил свое название не зря - в этом году исполнилось 108 лет со дня его постройки и это действительно один из старейших мостов в Беларуси. Его реконструировали в 2008 году по уникальному проекту. Смотрите видео.