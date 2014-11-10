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Террорист-смертник взорвал школу в Нигерии: погибли более 50 человек, число пострадавших может достичь 2 тысяч

10 ноября 2014 14:33
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Новости Нигерии. В Нигерии в результате взрыва в одном из учебных заведений погибли более 50 человек. Еще 72 получили серьезные ранения. Многие из них в реанимации. Но количество жертв может увеличиться. В больницы продолжают поступать пострадавшие.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на собрании, в котором принимали участие около 2 тысяч учеников.

По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Он замаскировался под одного из учеников школы.

Ответственность за теракт на себя пока никто не взял.

Трагедия произошла на севере страны, где активно действует радикальная исламистская группировка «Бока Харам», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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