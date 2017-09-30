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Теневые схемы вскрыты: международный преступный синдикат разоблачили в Минске

30 сентября 2017 11:59
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Новости Беларуси. Крупный преступный синдикат, который, не исключено, замешан в финансировании терроризма, разоблачили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теневые схемы вскрыты: международный преступный синдикат разоблачили в Минске-1

Группировка почти полгода помогала клиентам проводить международные денежные переводы и  доставлять наличные в страны СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Схема строилась по принципу банка, главный «офис» которого находился в Минске, а условные филиалы за границей. Комиссионные за услуги доходили до 10 процентов от суммы перевода. Всего незаконный доход составил более двух миллионов рублей. По информации оперативников, к теневым финансистам обращались люди, причастные к незаконной миграции, торговле оружием и наркотиками.

Теневые схемы вскрыты: международный преступный синдикат разоблачили в Минске-3

Юрий Ткачук, начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:
Незаконность данной деятельности заключалась в том, что данные средства находились в теневом обороте и не переводились так называемыми банковскими инструментами. В одной из стран, куда переводились деньги находился участник преступной группы. При переводе денежных средств лицу, клиенту, которому необходимо было перевести денежные средства назывался номер телефона, назывался человек, который выдавал наличные переводимые денежные средства.

Теневые схемы вскрыты: международный преступный синдикат разоблачили в Минске-5

В Минске правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли денежные средства, компьютерную технику и документы. Три человека заключены под стражу.

# происшествия # Мошенничество # Фотофакт # Юрий Ткачук

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