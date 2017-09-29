Замотав в тряпки, женщина выбросила сына в туалет: в Гомеле вынесен приговор матери

Новости Беларуси. 29 сентября в Гомеле вынесен приговор по громкому делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резонансное происшествие случилось в апреле: сейчас известно, что 29-летняя жительница деревни Зябровка родила в собственном доме малыша, а затем выбросила его в туалет.

Она уже рожала: от первого ребенка отказалась в роддоме. Второму сыну повезло меньше. Замотав новорожденного в тряпки, женщина выбросила в обычный сельский туалет. Холодный апрель завершил преступный замысел.

Приговор суда – 15 лет лишения свободы плюс принудительное лечение от хронического алкоголизма и психических нарушений. Медики диагностировали у Екатерины Дьяковой умственную отсталость.

Судья: Приговорил Дьякову Екатерину Петровну признать виновной в умышленном противоправном лишении жизни другого человека – в убийстве, заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью.

Подробности этого дела не укладываются в голове, но закон четко называет вещи своими именами.

Маргарита Гузаревич, старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области: Ей задавался этот вопрос: «Вы понимали, что вы совершаете? Вы понимали, что от того, куда вы помещаете ребенка, наступит смерть ребенка». «Да, понимала». «Вы совершили это сознательно?». «Да, я совершила это сознательно». Сторона государственного обвинения запрашивала 20 лет лишения свободы за содеянное Дьяковой. А что касается, согласны или не согласны, то у нас есть апелляционные сроки, и мы, конечно же, изучим приговор суда и будем принимать соответствующее решение.

В силу непростых обстоятельств, рассмотрение дела проходило за закрытыми дверями. Что говорила в свое оправдание подсудимая, для общественности так и останется загадкой.

А вот данные экспертиз известны: ребенок родился живым, а женщина, выбрасывая кроху в туалет, действовала осознанно. Так же осознанно на допросах она обвиняла собственного отца в убийстве внука. Все эти обстоятельства суд учел при вынесении окончательного приговора. Если решение не будет обжаловано, то вступит в силу через 10 суток.