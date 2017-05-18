В Борисовском районе столкнулись 2 микроавтобуса и грузовик: один из водителей в реанимации

Новости Беларуси. Грузовик принадлежит дорожной службе. Сначала в грузовик врезался один микроавтобус, а в него уже – второй. Последний перевернулся.
Один из водителей микроавтобуса серьезно пострадал, его забрали в реанимацию.
Новости Беларуси. Грузовик принадлежит дорожной службе. Сначала в грузовик врезался один микроавтобус, а в него уже – второй. Последний перевернулся.
Один из водителей микроавтобуса серьезно пострадал, его забрали в реанимацию.
С 19 по 21 мая Госавтоинспекция Минщины отрабатывает автодорогу Минск–Микашевичи.
Контроль будет скрытый и явный. Особое внимание – перевозке детей, скорости, выполнению пешеходами правил дорожного движения. И отдельным пунктом – акция «Трезвый водитель». Так что будьте внимательны и берегите себя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.