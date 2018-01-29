ДТП в Воложинском районе: новые подробности жуткой аварии, которая унесла 3 жизни

Новости Беларуси. Стали известны подробности страшной аварии в Воложинском районе, в которой погибли мать и двое ее детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще два ребенка – в реанимации. Трагедия произошла 29 января. По предварительной информации женщина при обгоне выехала на встречную полосу, а при попытке вернуться обратно – не справилась с управлением и допустила занос. На встречной и произошло столкновение с фурой. По факту аварии возбуждено уголовное дело, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

В настоящее время в рамках расследования с целью установления скоростного режима, а так же технического состояния транспортных средств, назначены исследования, в том числе судебно-медицинские, автотехнические экспертизы. Кроме того, следствием с места происшествия изъят видеорегистратор, запись с которого в настоящее время изучается. В рамках расследования будут установлены все фактические обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что

водительский стаж женщины составлял три года.

На автомобиле были всесезонные шины. Выжившие в аварии дети находились в удерживающих устройствах.