Прямой эфир

ДТП в Воложинском районе: новые подробности жуткой аварии, которая унесла 3 жизни

29 января 2018 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стали известны подробности страшной аварии в Воложинском районе, в которой погибли мать и двое ее детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП в Воложинском районе: новые подробности жуткой аварии, которая унесла 3 жизни-1

Еще два ребенка – в реанимации. Трагедия произошла 29 января. По предварительной информации женщина при обгоне выехала на встречную полосу, а при попытке вернуться обратно – не справилась с управлением и допустила занос. На встречной и произошло столкновение с фурой. По факту аварии возбуждено уголовное дело, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

ДТП в Воложинском районе: новые подробности жуткой аварии, которая унесла 3 жизни-4

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В настоящее время в рамках расследования с целью установления скоростного режима, а так же технического состояния транспортных средств, назначены исследования, в том числе судебно-медицинские, автотехнические экспертизы. Кроме того, следствием с места происшествия изъят видеорегистратор, запись с которого в настоящее время изучается. В рамках расследования будут установлены все фактические обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что

водительский стаж женщины составлял три года.

На автомобиле были всесезонные шины. Выжившие в аварии дети находились в удерживающих устройствах.

ДТП в Воложинском районе: новые подробности жуткой аварии, которая унесла 3 жизни-7

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Татьяна Белоног

Другие новости рубрики

Все новости
Тело пропавшего месяц назад 34-летнего мужчины найдено в реке Мухавец
29 января 2018 10:11

Тело пропавшего месяц назад 34-летнего мужчины найдено в реке Мухавец

В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери
29 января 2018 10:09

В Пинском районе мать подозревается в убийстве новорождённой дочери

Лобовое ДТП под Берестовицей: один водитель погиб, второй – в реанимации
29 января 2018 09:46

Лобовое ДТП под Берестовицей: один водитель погиб, второй – в реанимации