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Тело 16-летней убитой девушки нашли в заброшенном доме в Круглянском районе

12 марта 2019 10:29
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства несовершеннолетней девушки в Круглянском районе.

По информации УСК по Могилевской области, тело 16-летней девушки было обнаружено в заброшенном доме в д. Хильковичи. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, был проведен осмотр с участием экспертов, зафиксированы следы и изъяты предметы. Это помогло установить личность подозреваемого.

На месте также были обнаружены следы от обуви, которые вели в сторону леса. Подозреваемый был задержан в 20 километрах от деревни.

Тело 16-летней убитой девушки нашли в заброшенном доме в Круглянском районе -1

Фото: СК

По данным следствия, 20-летний парень в ходе ссоры задушил девушку. Молодой человек ранее был судим за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу и уклонение от уплаты штрафа. 11 марта парень только освободился из исправительного учреждения. Там он отбывал наказание в виде одного месяца ареста.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РБ.

Допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Восьмого марта тройное убийство произошло в Лунинецком районе (подробности здесь).

# Убийство # происшествия

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