Тело 16-летней убитой девушки нашли в заброшенном доме в Круглянском районе

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства несовершеннолетней девушки в Круглянском районе.

По информации УСК по Могилевской области, тело 16-летней девушки было обнаружено в заброшенном доме в д. Хильковичи. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, был проведен осмотр с участием экспертов, зафиксированы следы и изъяты предметы. Это помогло установить личность подозреваемого.

На месте также были обнаружены следы от обуви, которые вели в сторону леса. Подозреваемый был задержан в 20 километрах от деревни.