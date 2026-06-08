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МВД: за сутки заблокированы платежи в адрес 400 иностранных платежных реквизитов

08 июня 2026 06:22
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МВД: за сутки заблокированы платежи в адрес 400 иностранных платежных реквизитов-0

В течение суток в милиции зарегистрировано порядка 100 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Сообщается, что 4 преступления были совершены при помощи информационно-коммуникационных технологий.  

Сотрудники отдела организации обработки мошеннических операций МВД осуществили блокировку возможности совершения платежей в адрес 400 иностранных платежных реквизитов, которыми воспользовались злоумышленники, а также приостановили расходные операции по 58 счетам.

Правоохранители задержали курьера, работавшего на аферистов.

Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале МВД Беларуси

# МВД Беларуси

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