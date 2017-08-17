«Таксист летел на скорости большой»: очевидец об аварии в Минске, в которой погибли два человека

Новости Беларуси. 17 августа в Минске произошла ужасная авария – такси врезалось в автобус.

В четверг в 7.20 утра на съезде с кольцевой дороги автомобиль такси столкнулся с автобусом. 19-летняя девушка, которая сидела на переднем сидении, погибла на месте. Остальные пассажиры и водитель в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже в ней скончался один из пассажиров.