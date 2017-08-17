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«Таксист летел на скорости большой»: очевидец об аварии в Минске, в которой погибли два человека

17 августа 2017 12:53
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Новости Беларуси. 17 августа в Минске произошла ужасная авария – такси врезалось в автобус.

В четверг в 7.20 утра на съезде с кольцевой дороги автомобиль такси столкнулся с автобусом. 19-летняя девушка, которая сидела на переднем сидении, погибла на месте. Остальные пассажиры и водитель в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже в ней скончался один из пассажиров.

«Таксист летел на скорости большой»: очевидец об аварии в Минске, в которой погибли два человека -1

Как сообщили очевидцы аварии, автобус поворачивал и как раз в это время пришелся сильный удар. Девушку-пассажира выбросило из машины, а остальных из покореженного салона доставали спасатели. По информации свидетеля, «таксист летел на скорости большой-большой».

«Таксист летел на скорости большой»: очевидец об аварии в Минске, в которой погибли два человека -4

СК ищет свидетелей ДТП.

«Таксист летел на скорости большой»: очевидец об аварии в Минске, в которой погибли два человека -7

Устанавливается причина аварии. Будет проведен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело.

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# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Юлия Гончарова

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