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Фотофакт: в Минске горел автобус

17 августа 2017 06:26
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Новости Беларуси. Около 5.30 утра 16 августа в Малиновке загорелся автобус. Машина находилась на территории диспетчерской станции по улице Есенина. Огонь возник в моторном отсеке,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водители общественного транспорта, которые находились рядом, пробовали справиться с огнем своими силами, но потушить пламя удалось лишь после прибытия пожарных. Автобус только готовился отправиться на маршрут, поэтому пассажиров в салоне не было. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара –  короткое замыкание электропроводки.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в автомобиле

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