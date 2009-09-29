Тайфун «Кетсана» достиг берегов Вьетнама

Тайфун «Кетсана» обрушился на Вьетнам 29 сентября, во второй половине дня, около 37 миль (60 км) к югу от Дананга.

При этом погибли, по меньшей мере, 23 человека. Сейчас тайфун бушует в провинции Куанг Нам, где из-за порывов ветра со скоростью до 144 км в час сошли несколько оползней.

Агенство Associated Press сообщило, что несколько человек в провинции Куанг Нам были убиты падающими деревьями, еще трое умерли в Тхуа провинция Тьен Хюэ, среди них трехлетний ребенок, который утонул в затопленном доме. При перемещении бури в сторону Лаоса, девять человек погибли в провинции Кон Тум, в том числе семья, чей дом был разрушен в результате оползня. Также случаи смерти были также зарегистрированы в Дананг и провинции Бинь Динь и Куангнгай.

Ранее агентство сообщало, что власти Вьетнама решили эвакуировать 17 тысяч человек из шести центральных провинций из-за угрозы стихийного бедствия.

Кроме того, еще утром 29 сентября дожди и сильный ветер нарушили электроснабжение в некоторых прибрежных районах. Вице-губернатор провинции Куангнгай Труонг Нгок Нхи сказал: «Многие улицы усеяны упавшими деревьями и столбами. Это похоже на поле боя».

Vietnam Airlines отменила все рейсы туристических направлений Дананг и Хюэ.