Молния убила футболиста во время матча

В Сальвадоре во время футбольного матча от удара молнии погиб молодой футболист Давид Сальдивар Тобар.

Инцидент произошел в воскресенье на востоке страны. Еще один спортсмен получил ранение и был доставлен в ближайший госпиталь в городе Сан-Мигель.

Погибший был игроком сальвадорской команды Atletico Morazan, но 27 сентября принимал участие в роковом матче в составе команды El Divisadero, носящей имя его родного города.

По данным национальной полиции, 21-летний игрок был уроженцем города, расположенного в 158 километрах к востоку от столицы государства - Сан-Сальвадора, куда и были отправлены его останки, сообщает Newsru.com.