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В столице Гвинеи погибли около 90 человек

29 сентября 2009 08:58
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При разгоне демонстрации армия и полиция сперва применили слезоточивый газ, а затем открыли огонь по участникам оппозиционного митинга.

В акции участвовали около 50 тысяч человек. Таким способом они хотели выразить недовольство политикой правительства.

демонстрация в Гвинее

демонстрация в Гвинее

демонстрация в Гвинее

демонстрация в Гвинее

демонстрация в Гвинее

# происшествия # Фотофакт

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