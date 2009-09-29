В столице Гвинеи погибли около 90 человек

В акции участвовали около 50 тысяч человек. Таким способом они хотели выразить недовольство политикой правительства.
Белорусские пограничники совместно с сотрудниками таможни задержали 28 сентября в пункте пропуска «Брест» зоомагазин на колесах, который направлялся в нашу страну.
ЧП произошло на Новорижском шоссе.
Специалисты говорят, что это наводнение - сильнейшее за 40 лет.
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