Сжигал мусор на приусадебном участке. В Минской области пенсионер погиб при пожаре

Новости Беларуси. За сутки в Минской области произошло 10 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Хозяин погиб. Причины пожара выясняются. А вот в Заславле загорелась хозяйственная постройка. Накануне происшествия пенсионер сжигал мусор на приусадебном участке. Он погиб.