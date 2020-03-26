Сжигал мусор на приусадебном участке. В Минской области пенсионер погиб при пожаре

Новости Беларуси. За сутки в Минской области произошло 10 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За сутки в Минской области произошло 10 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Молодечно возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Хозяин погиб. Причины пожара выясняются. А вот в Заславле загорелась хозяйственная постройка. Накануне происшествия пенсионер сжигал мусор на приусадебном участке. Он погиб.
Еще один пожар произошел в Любанском районе. На территории частного дома горела сухая трава. Погиб местный житель. Всего по области за сутки зарегистрировано около 40 возгораний сухой растительности.