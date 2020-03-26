В Узденском районе на 9-летнего ребёнка упала бетонная крышка

Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Узденском районе на школьницу упала бетонная крышка.
Как сообщает Следственный комитет, 9-летняя девочка играла на улице. В какой-то момент ребёнок присел и прислонился спиной к бетонной крышке, которая была приставлена к канализационному кольцу.
В результате действий школьницы крышка потеряла устойчивость и упала. Несовершеннолетняя получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности.
К месту происшествия выезжала СОГ. Выясняются причины случившегося и условия, способствовавшие получению телесных повреждений.
Несколько месяцев назад в Гродно на местную жительницу упал забор.
Женщина была госпитализирована – подробнее здесь.