В Узденском районе на 9-летнего ребёнка упала бетонная крышка

Новости Беларуси. Вечером 25 марта в Узденском районе на школьницу упала бетонная крышка.

Как сообщает Следственный комитет, 9-летняя девочка играла на улице. В какой-то момент ребёнок присел и прислонился спиной к бетонной крышке, которая была приставлена к канализационному кольцу.

В результате действий школьницы крышка потеряла устойчивость и упала. Несовершеннолетняя получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности.

К месту происшествия выезжала СОГ. Выясняются причины случившегося и условия, способствовавшие получению телесных повреждений.

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