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Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога

26 марта 2020 14:34
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают выявлять факты незаконной продажи медицинских масок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога-1

Так, 39-летний минчанин закупил защитные средства через интернет, а затем перепродавал по завышенной цене. Милиционеры изъяли полтысячи масок на сумму 500 рублей. Еще один подобный случай произошел возле рынка «Новый Лебяжий». 37-летний мужчина продавал маски втридорога. У него изъяли 800 штук стоимостью около 650 рублей.

Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога-4

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Мы продолжаем и сегодня выявлять правонарушения и анализировать складывающуюся обстановку в этой сфере. Рекомендуем гражданам покупать все медицинские препараты, в том числе и защитные маски, перчатки, халаты, антисептики, исключительно в аптеках.

Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога-7

При перепродаже 5000 медицинских изделий белорусского производства задержан и гражданин России. Правонарушителей привлекли к административной ответственности.

# Коронавирус # происшествия # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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