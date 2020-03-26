Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают выявлять факты незаконной продажи медицинских масок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 39-летний минчанин закупил защитные средства через интернет, а затем перепродавал по завышенной цене. Милиционеры изъяли полтысячи масок на сумму 500 рублей. Еще один подобный случай произошел возле рынка «Новый Лебяжий». 37-летний мужчина продавал маски втридорога. У него изъяли 800 штук стоимостью около 650 рублей.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Мы продолжаем и сегодня выявлять правонарушения и анализировать складывающуюся обстановку в этой сфере. Рекомендуем гражданам покупать все медицинские препараты, в том числе и защитные маски, перчатки, халаты, антисептики, исключительно в аптеках.