Свыше 30 пожарных машин и более 70 спасателей: пожар под Гродно тушили 13 часов

Новости Беларуси. Более 13 часов понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы ликвидировать масштабный пожар под Гродно. Зарево над лесом местные жители увидели среди ночи. Пламенем был объят полигон хранения шин местного предприятия.

Когда спасатели приехали на место ЧП в огне были уже 1,5 тысячи квадратных метров территории. Свыше 30 пожарных машин и более 70 спасателей весь день работали на месте ЧП. Пожарные рукава развернулись практически на километр до ближайшего водоема.

Среди версий пожара специалисты называют нарушение правил хранения вторсырья. По факту ведется проверка.

К делу подключился Следственный комитет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталия Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

Для ликвидации пожара были задействованы как силы и средства самого предприятия – работники и техника, также силы и средства подразделения МЧС Гродненского района и города Гродно. В общей сложности – это 31 единица техники и 74 человека. Пожар был локализован в 6 часов 55 минут. Угрозы жителям близлежащих населённых пунктов не возникло. Установлением всех обстоятельств происшествия занимаются работники Следственного комитета.