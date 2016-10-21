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Только через 12 часов спасателям удалось потушить пожар на полигоне хранения шин под Гродно

21 октября 2016 13:39
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Новости Беларуси. На полигоне хранения шин под Гродно уже 12 часов спасатели пытаются потушить пожар.

К этому времени им удалось укротить огонь, открытого пламени уже нет, однако территорию вокруг задымлена.

Доступ к ней заблокирован.

Сообщение о возгорании поступило около четырех утра.

В тушении пожара задействованы 20 единиц техники. МЧС сообщает, что угрозы для жизни жителей нет.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил хранения вторсырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наталия Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:
Для ликвидации пожара были задействованы как силы и средства самого предприятия – работники и техника, также силы и средства подразделения МЧС Гродненского района и города Гродно. В общей сложности – это 31 единица техники и 74 человека. Пожар был локализован в 6 часов 55 минут. Угрозы жителям близлежащих населённых пунктов не возникло. Установлением всех обстоятельств происшествия занимаются работники следственного комитета.

# происшествия # Пожар # Наталия Живолевская

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